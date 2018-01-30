Британский суд приостановил закон о доступе к данным пользователей в Сети

ЛОНДОН, 30 янв – РИА Новости, Денис Ворошилов. Британский апелляционный суд признал некорректным закон 2014 года о доступе к данным интернет-пользователей при расследовании преступлений.

Закон (Data Retention and Investigatory Powers Act), предложенный бывшей тогда министром внутренних дел Терезой Мэй, был принят парламентом по экстренной процедуре, и парламентарии получили на обсуждение лишь один день. Закон был призван помогать следствию расследовать тяжкие и общественно опасные преступления. Однако правоохранительные органы пользовались законом при расследовании менее тяжких преступлений, что вызвало в обществе обвинения в злоупотреблениях. Против закона прошла широкая кампания, одним из лидеров которой и истцом в апелляционном суде стал замглавы партии лейбористов Том Уотсон. В суде Уотсона представляла правозащитная организация Liberty.

"Судьи огласили решение во вторник, согласно которому этот закон был признан противоречащим нормам ЕС… Он (перед утверждением в парламенте) не был предварительно изучен судом или независимым административным органом", — сообщили РИА Новости в канцелярии суда.

В частности, закон, действие которого в настоящее время приостановлено, не ограничивал доступ к конфиденциальным телефонным разговорам и истории веб-серфинга, и позволял полиции и госструктурам самостоятельно получать к интересующей информации без соответствующего надзора. Фактически закон открывал доступ силовым структурам к базам данных провайдеров с пользовательской информацией. Правозащитники ранее заявляли о том, что силовые структуры злоупотребляют антитеррористическим законодательством в течение многих лет.

Уотсон приветствовал решение суда, назвав закон некорректным с самого начала его обсуждения в парламенте.

"Его в спешке рассмотрели перед каникулами, не было тщательного изучения парламентом. Правительство обязано внести изменения во все законодательство о расследовании преступлений с тем, чтобы сотни тысяч людей, многие из которых — невинные жертвы или свидетели преступлений, были бы защищены независимой системой получения санкций на доступ к коммуникационным данным", — говорится в полученном РИА Новости заявлении Уотсона.