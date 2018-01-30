Ниинисте официально признан победителем президентских выборов в Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 30 янв — РИА Новости. Саули Ниинистё официально признан победителем президентских выборов в Финляндии, соответствующее решение опубликовано во вторник на сайте Минюста.

"Государственный совет 30 января 2018 года в соответствии с разделом 2 статьи 138 закона о выборах, заявляет что кандидат (в президенты), Саули Ниинистё получил более половины поданных голосов на прошедших выборах и поэтому он избирается в соответствии со статьей 54 (2) конституции президентом республики на шестилетний срок полномочий, в соответствии с разделом 1 § 55 конституции его полномочия начнутся 1 февраля 2018 года", — говорится в заявлении.

Минюст Финляндии в воскресенье объявил, что после проверки 100% бюллетеней Ниинистё победил в первом туре президентских выборов Финляндии, набрав 62,7% голосов избирателей. Инаугурация состоится в четверг, 1 февраля, на заседании парламента, где Ниинистё примет присягу.