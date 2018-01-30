В ЛНР опровергли заявление ОБСЕ об отсутствии вооружения в местах хранения

ЛУГАНСК, 30 янв — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики опровергла данные СММ ОБСЕ об отсутствии в местах отведения вооружения в Донбассе семи гаубиц Д-30 "Лягушка" калибром 122 миллиметра.

С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.

"В своих отчетах они (наблюдатели СММ ОБСЕ — ред.) указывают отсутствие семи буксированных гаубиц. Однако, в соответствии с итоговыми документами верификации, представленными в Минск, на данном участке отвода их всего шесть, и они все на своих местах", — заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

Он уточнил, что с руководством миссии неоднократно обсуждался вопрос о посещении их представителями военных объектов, и был выработан алгоритм действий, который "успешно работал до определенного времени". По словам Марочко, в настоящее время, без видимых причин, представители миссии отказались от наработанной практики

"Руководство Народной милиции в любой момент готово представить представителям спецмиссии и СМИ место отвода и подтвердить достоверность моих слов (о наличии отведенного вооружения, — ред.)", — подчеркнул Марочко.