Посол США предостерег Россию от попыток вмешаться в американские выборы

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Посол США в Москве Джон Хантсман предупредил о "разрушительных последствиях" для отношений между Москвой и Вашингтоном, если РФ попытается вмешаться в промежуточные выборы в Соединенных Штатах в ноябре 2018 года.

В ноябре в Соединенных Штатах пройдут промежуточные выборы в конгресс, частично обновится и губернаторский корпус.

"Я надеюсь, что Россия воздержится от вмешательства в наши выборы в ноябре. Если будет вмешательство в ноябре, то для наших отношений будут разрушительные последствия. Я бы не хотел, чтобы это произошло", — подчеркнул посол в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".