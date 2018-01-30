Глава МИД Великобритании рассказал о значении ядерной сделки с Ираном

ЛОНДОН, 30 янв – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что по-прежнему привержен ядерной сделке с Ираном, по его словам, это реальный путь остановить конфронтацию вокруг ядерной активности страны.

"Иранская ядерная сделка нужна для того, чтобы остановить иранцев в процессе выработки ядерного оружия, поскольку это может нанести другим странам катастрофический урон. Иранская ядерная сделка… это путь остановить этот процесс", — сказал политик во вторник в интервью телеканалу Al Arabiya

По словам Джонсона, Иран в настоящее время придерживается достигнутых договоренностей.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Нынешняя администрация США жестко критикует соглашение и грозит выйти из него, называя документ "худшей сделкой" для США.