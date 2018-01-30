Постоянный совет ОДКБ согласовал план миротворческой деятельности с ООН

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Постоянный совет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) согласовал "дорожную карту" совместной миротворческой деятельности с ООН, сообщается во вторник на сайте ОДКБ.

Во вторник состоялось заседание Постоянного совета ОДКБ, в котором принял участие заместитель генерального секретаря организации Валерий Семериков, руководители подразделений и представители Объединенного штаба ОДКБ.

"В ходе заседания был рассмотрен и согласован проект "дорожной карты" — "Формирование условий для использования миротворческого потенциала Организации Договора о коллективной безопасности в интересах международной миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций (на период с 2018 по 2021 год)", — говорится в сообщении.

Совет коллективной безопасности ОДКБ 14 октября 2016 года принял стратегию, определяющую приоритеты деятельности организации до 2025 год. Как уточняется на сайте ОДКБ, миротворческая деятельность является одним из основных направлений принятой в 2016 году стратегии.

ОДКБ была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.