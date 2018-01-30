Один из лидеров ХАМАС умер из-за неосторожного обращения с оружием

ГАЗА, 30 янв — РИА Новости. Высокопоставленный функционер правящего в секторе Газа движения ХАМАС Имад аль-Алями скончался от тяжелого ранения, которое получил при неосторожном обращении с оружием, сообщил РИА Новости представитель исламистов.

По официальной версии, бывший член политбюро ХАМАС 9 января случайно выстрелил себе в голову при проверке личного пистолета и с тех пор находился в бессознательном состоянии в главной больнице палестинского анклава.

"Аль-Алями умер в клинике "Шифа", — сказал пресс-секретарь ХАМАС Абдельлатиф аль-Кануа.

Агентство "Ассошиэйтед пресс" пишет, что аль-Алями было 62 года. Он жил в Сирии до переезда в сектор Газа в 2012 году. В ходе вооруженного конфликта с Израилем в 2014 году аль-Алями получил ранение и лишился ноги.