В Европе пройдет выставка "Сталинград. Призыв к миру"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 янв – РИА Новости. Фотодокументальную выставку "Сталинград. Призыв к миру", посвященную празднованию 75-й годовщины победы советских войск в Сталинградской битве, представят в пяти европейских странах, сообщила администрация Волгоградской области.

Волгоградская выставка отправится в тур по Европе во вторник. Первыми экспозицию увидят жители Парижа в Российском духовно-культурном православном центре, затем — Италии, Турции, Бельгии и Германии.

"Выставка построена по тематико-хронологическому принципу, каждый ее раздел посвящен определенным этапам битвы на Волге – тяжелым боям на дальних и ближних подступах к городу, наступлению советских войск, жизни детей военного Сталинграда, а также последующему возрождению города из руин", — говорится в сообщении.

Материалы выставки адаптированы для стран, в которых она будет экспонироваться. Так, в Париже представят стенды, рассказывающие об оккупации Франции 6-й полевой немецкой армией, а также о том, как повлияла сталинградская победа на укрепление французского движения сопротивления, об участии эскадрильи "Нормандия-Неман" в боях против немецко-фашистских войск на территории СССР.

По данным организаторов, в экспозиции представлены многочисленные документы, плакаты, карты, портретные и сюжетные фотографии, в том числе запечатлевшие визиты в Сталинград-Волгоград видных государственных деятелей Франции – Шарля де Голля и Франсуа Миттерана.

Сталинградская битва (17 июля 1942 года – 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками 9 мая 1945 года. Указ о придании федерального статуса 75-летию Сталинградской победы подписал президент России Владимир Путин.