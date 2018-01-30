Армянский премьер обсуждал в Давосе проблемы личного бизнеса, пишут СМИ

Всемирный экономический форум в Давосе в 2018 году (111)

ЕРЕВАН, 30 янв – РИА Новости. Армянские СМИ пишут о том, что премьер-министр Армении Карен Карапетян занимался в Давосе не только государственными, но и личными делами. Об этом сообщает Sputnik Армения.

"В рамках Всемирного экономического форума Карапетян провел ряд встреч с высокопоставленными чиновниками многих стран. Однако, премьер успел заняться также проблемами своего собственного бизнеса", — отмечает издание "Жаманак".

Согласно газете, не секрет, что семья Карапетянов занимается производством дорогостоящих часов, механизмы которых импортируются именно из Швейцарии.

"Сборка происходит в Армении. Речь о ЗАО "Крбеданц", которое является частью бренда Kerbedanz. Он основан в Швейцарии и имеет представительства во многих странах мира", — говорится в статье.

Всемирный экономический форум проходил в швейцарском Давосе с 23 по 26 января. Делегация Армении посетила его впервые после девятилетнего перерыва. Возглавил ее премьер-министр страны Карен Карапетян.

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