Посол Великобритании призвала Киев обновить состав ЦИК Украины

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости. Посол Великобритании Джудит Гоф призвала Киев как можно скорее обновить состав Центральной избирательной комиссии Украины, так как "это важно для доверия к избирательным процессам в стране".Twitter.
Президент Украины Петр Порошенко ранее подал на рассмотрение Рады представление о назначении нового состава ЦИК. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что президент не включил кандидата от ее партии в новый состав ЦИК, и предположила, что это связано с подготовкой к фальсификациям на предстоящих выборах. Позже депутат Верховной рады от оппозиционной партии "Батькивщина" Алексей Рябчин заявил, что президент "при важных свидетелях" пообещал рассмотреть кандидатуру Андрея Евстигнеева в члены Центральной избирательной комиссии.
Очередные парламентские и президентские выборы пройдут на Украине в 2019 году.