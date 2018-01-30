ЕСПЧ обнародовал решение по жалобам трех фигурантов "болотного дела"

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Европейский суд по правам человека обнародовал решения по жалобам трех россиян, касающихся "болотного дела".

Речь идет об осужденных по делу о беспорядках 6 мая 2012 года Андрее Барабанове, Алексее Полиховиче и Степане Зимине. Российский суд приговорил Зимина и Полиховича к трем с половиной годам лишения свободы, Барабанов получил на месяц больше, три года и семь месяцев.

Они подали в ЕСПЧ жалобы на нарушение статьи 3 Европейской конвенции по правам человека (запрет бесчеловечного или унижающего достоинство обращения), статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и статьи 11 (свобода собраний и объединений).

В отношении Барабанова суд усмотрел нарушения статьей 5 и 11 и высказался за присуждение ему 10 тысяч евро за моральный ущерб и 300 евро за расходы и издержки.

В деле Полиховича ЕСПЧ нашел частичное нарушение статьей 3, 5 и 11 и присудил ему 12,5 тысяч евро за нематериальный ущерб и 300 евро за издержки.

Что касается Зимина, то здесь суд усмотрел нарушения по тем же статьям 3, 5 и 11 и обязал Россию выплатить 12,5 тысяч евро за моральный ущерб.

Шестого мая 2012 года согласованное с властями шествие по Якиманке и митинг на Болотной площади в Москве вылились в беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали десятки человек, более 400 демонстрантов задержали. Организаторы беспорядков — Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев — получили по четыре с половиной года колонии, рядовые участники — от условных сроков до четырех лет, некоторых амнистировали.