В Киеве оставили под стражей соратника Саакашвили

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости. Печерский районный суд Киева продлил арест соратника бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, Сивериона Дангадзе, до 31 марта, сообщается на сайте партии Саакашвили "Движение новых сил".

"Печерский суд продлил срок содержания под стражей Севериона Дангадзе, который уже отсидел за решеткой 60 суток, впрочем за это время ни разу не вызывался на допросы или иные следственные действия. В "Движении новых сил" считают, что таким образом на Дангадзе пытаются оказывать давление, чтобы он свидетельствовал против Михаила Саакашвили", — говорится в сообщении партии.

Ранее в партии Саакашвили заявили о задержании Дангадзе, которому инкриминировали преступление, предусмотренное статьей "содействие участникам преступных организаций и укрытие их преступной деятельности".

Суд в Киеве 6 декабря арестовал Дангадзе на два месяца. Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщала, что Дангадзе арестовали в рамках уголовного дела, возбужденного по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Защита подала апелляцию на меру пресечения.