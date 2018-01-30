В Каталонии задержали подозреваемого в связях с ИГ*

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Полиция Испании задержала в автономном сообществе Каталония гражданина Марокко по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство"*, сообщил в Twitter министр внутренних дел страны Хуан Игнасио Соидо.

La @policia ha detenido en #Terrassa a un ciudadano marroquí de 45 años por su presunta integración en #Daesh, ya que estaba fuertemente radicalizado tras un proceso de autoadoctrinamiento. pic.twitter.com/h7siqmrZ2W — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 30 января 2018 г.

"Полиция задержала в городе Терраса гражданина Марокко в возрасте 45 лет в связи с его предполагаемой причастностью к ИГ", — сообщил глава МВД Испании.

В 2017 году испанские правоохранительные органы провели 52 антитеррористические операции, в ходе которых были задержаны 75 человек.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.