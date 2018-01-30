"Устал ухаживать": американец ударил девушку-инвалида, чтобы сесть в тюрьму

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Житель Флориды Патрик Моан ударил свою девушку-инвалида Брэнди Грегори, чтобы попасть за решетку. Об этом сообщает Miami Herald.
@DavidJNeal with your Florida Man story of the day. https://t.co/mA9QQWj26n— Joseph Goodman (@JoeGoodmanJr) 29 января 2018 г.
Отмечается, что мужчина ударил подругу в ухо. Девушка не могла вызвать полицию самостоятельно, поскольку за две недели до этого спутник сломал ее мобильный телефон. Тогда Моан решил отвезти ее в торговый центр, чтобы кто-нибудь позвонил в полицию и сообщил о случившемся.
Сама Грегори заявила, что Моан регулярно избивал ее. Девушка родилась без трех конечностей и с одной короткой ногой.