В Белоруссии оставили в силе приговор за сутенерство священнику из России

МИНСК, 30 янв – РИА Новости. Витебский областной суд оставил без изменений приговор обвиненному в Белоруссии в сутенерстве священнику из РФ, сообщила во вторник помощник председателя суда Наталья Платоненко.
Ранее суд приговорил священника из РФ к 5,5 года колонии усиленного режима с конфискацией имущества за "покушение на организацию и использование занятия проституцией другими лицами, сопряженные с вывозом за пределы государства лиц для занятия проституцией, при отсутствии признаков более тяжкого преступления".
"Судебной коллегией по уголовным делам Витебского областного суда рассмотрено в апелляционном порядке уголовное дело в отношении 39-летнего гражданина Российской Федерации, состоявшего на службе в одном из храмов Ленинградской области в должности священника… Приговор суда Железнодорожного района Витебска от 14 ноября оставлен без изменений и вступил в законную силу", — сообщила Платоненко в Facebook.
Судебные слушания в Витебске проходили в закрытом режиме.