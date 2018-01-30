В Белоруссии оставили в силе приговор за сутенерство священнику из России

МИНСК, 30 янв – РИА Новости. Витебский областной суд оставил без изменений приговор обвиненному в Белоруссии в сутенерстве священнику из РФ, сообщила во вторник помощник председателя суда Наталья Платоненко.

Ранее суд приговорил священника из РФ к 5,5 года колонии усиленного режима с конфискацией имущества за "покушение на организацию и использование занятия проституцией другими лицами, сопряженные с вывозом за пределы государства лиц для занятия проституцией, при отсутствии признаков более тяжкого преступления".

"Судебной коллегией по уголовным делам Витебского областного суда рассмотрено в апелляционном порядке уголовное дело в отношении 39-летнего гражданина Российской Федерации, состоявшего на службе в одном из храмов Ленинградской области в должности священника… Приговор суда Железнодорожного района Витебска от 14 ноября оставлен без изменений и вступил в законную силу", — сообщила Платоненко в Facebook.

Священник из Петропавловского храма в Ленинградской области был задержан оперативниками в Белоруссии. По данным следствия, 39-летний мужчина с апреля по август прошлого года вел переписку в интернете с двумя жительницами Белоруссии. Получив их согласие на занятие проституцией в Санкт-Петербурге за денежное вознаграждение, 3 августа он прибыл в Витебск с целью доставки женщин в Россию и был задержан сотрудниками органов внутренних дел при посадке в автобус.

Судебные слушания в Витебске проходили в закрытом режиме.