СМИ сообщили о погибших при взрыве около КПП в Йемене

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Террорист-смертник подорвался во вторник в начиненном взрывчаткой автомобиле в йеменской провинции Шабва на юго-востоке страны, 15 военнослужащих погибли, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на источник в местном правительстве.

"Смертник скончался на месте происшествия после того, как подорвал начиненный взрывчатыми веществами автомобиль около военного КПП в районе Нохан провинции Шабва, около 15 военнослужащих были убиты", — сообщил агентству источник.

По его словам, взрыв произошел около КПП, находящимся под контролем специальной йеменской армии, которую поддерживает ОАЭ.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", а с другой – правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.