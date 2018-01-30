Хуситы заявили о пуске баллистической ракеты в сторону аэропорта Эр-Рияда

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Йеменское агентство Saba, подконтрольное шиитскими повстанцам-хуситам, сообщило о пуске во вторник баллистической ракеты малой дальности Burkan H-2 в направлении аэропорта Эр-Рияда.

Как сообщил источник агентства, ракета достигла своей цели.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", а с другой – правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

Премьер-министр Йемена Ахмед бен Дагр заявил ранее на странице Facebook о попытке переворота сепаратистов в Адене, перерастающей в полномасштабное военное противостояние, и призвал немедленно прекратить бои.

Источники ранее сообщили РИА Новости, что сепаратисты, выступающие за отделение Южного Йемена, захватили в Адене ряд государственных учреждений, включая штаб правительства. Аден является временной столицей Йемена, так как Сана захвачена шиитскими повстанцами-хуситами, с которыми власти воюют с 2014 года.