В Бишкеке локализовали пожар на рынке

Пожар на Ошском рынке в Бишкеке

Пожар на Ошском рынке в Бишкеке

БИШКЕК, 30 янв – РИА Новости. Пожарным расчетам Киргизии во вторник удалось локализовать пожар на территории крупнейшего в Киргизии Ошского рынка, расположенного в центральной части Бишкека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики.

"В 12.28 (09.28 мск) очаг возгорания локализован. Для тушения пожара задействованы 12 пожарных расчетов. По предварительным данным, пострадавших нет", — сообщили в пресс-службе.

На месте ЧП находится министр чрезвычайных ситуаций республики Кубатбек Боронов, создан оперативный штаб по ликвидации пожара.

Всего огнем повреждено около 3,5 тысячи квадратных метров помещений рыночного комплекса. В основном это павильоны, расположенные на центральном входе рынка. Причины возгорания выясняются.