На станции метро в Тбилиси обрушился потолок

Станция метро Варкетили в Тбилиси после обрушения подвесного потолка на перроне станции. 30 января 2018

Станция метро Варкетили в Тбилиси после обрушения подвесного потолка на перроне станции. 30 января 2018

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Семь человек пострадали при обрушении части потолка на одной из конечных станций метро в столице Грузии, передают во вторник местные СМИ со ссылкой на агентство по управлению чрезвычайным ситуациями.

"В метро "Варкетили" обвалилась часть потолка. В результате пострадали три человека. На месте происшествия работают спасательные группы", — говорится в сообщении телеканала "Общественный вещатель Грузии".

Телеканал "Рустави 2" в свою очередь сообщил, что число пострадавших увеличилось до семи человек.

"Варкетили" — конечная станция основной ветки тбилисского метрополитена. Она расположена на юго-востоке и обслуживает сразу несколько крупных микрорайонов окраины столицы.