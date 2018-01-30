Глава МИД Италии отметил общее с Россией видение решения кризиса в Ливии

РИМ, 30 янв — РИА Новости, Сергей Старцев. У Рима и Москвы есть общее видение путей урегулирования ливийского кризиса, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано, который в качестве действующего председателя ОБСЕ во вторник отбывает в рабочую поездку на Украину и в Россию.

"Недавняя продолжительная и дружеская беседа между премьер-министром (Италии Паоло) Джентилони и президентом (РФ Владимиром) Путиным по ливийскому досье и значительное совпадение взглядов, которое она еще раз продемонстрировала, являются подтверждением общего видения, основанного на стремлении содействовать политическому и мирному решению кризиса в Ливии", — сказал он.

"Наши действия основываются прежде всего на поддержке действий специального представителя генерального секретаря ООН Гассана Саламе и институтов, предусмотренных Политическим соглашением, представляющим собой ту институциональную платформу, которая должна привести Ливию к завершению переходного периода", — подчеркнул известный политик.

По словам Альфано, сотрудничество с Россией по ливийскому досье идет давно и весьма продуктивно.

"Дискуссия с Москвой по Ливии всегда была богатой и плодотворной, как показывает внимание Италии к постоянному российскому участию во всех встречах на высоком уровне по ливийскому досье и позитивная роль, сыгранная Москвой для обеспечения прочной сплоченности Совета Безопасности по вопросу, который является центральным для стабильности и безопасности Центрального Средиземноморья и Италии", — сказал собеседник РИА Новости.

"Полагаю, что 2018 год может стать заключительным годом длительного перехода в Ливии, достичь чего необходимо через выборный процесс, как это предусмотрено Планом действий профессора Саламе. Впрочем, мы осознаем, что для достижения этой цели предстоит дать ответ на весьма многочисленные вызовы, и твердая и сплоченная поддержка международного сообщества, в особенности Рима и Москвы, будет иметь основополагающее значение", — подытожил Альфано.

Ранее в январе Путин и Джентилони провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, ситуацию в Ливии. Как стало известно РИА Новости из источников в правительственном дворце Киджи, итальянский премьер положительно оценил роль, которую Россия сыграла в рамках СБ ООН по ливийскому досье.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный на всеобщих выборах парламент, а на западе, в столице Триполи действует Правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и ЕС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.

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