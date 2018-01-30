В Бишкеке возбудили дело после аварии на ТЭЦ

БИШКЕК, 30 янв – РИА Новости. Генпрокуратура Киргизии во вторник возбудила уголовное дело по статье "халатность" по факту аварии на стратегической теплоэнергоцентрали Бишкека, в результате которой во время аномальных холодов было прекращено теплоснабжение сотен тысяч абонентов ТЭЦ.

Авария на ТЭЦ Бишкека, которая является единственным централизованным источником снабжения теплом и электроэнергией детских садов, школ, больниц, предприятий и многоквартирных жилых домов Бишкека, произошла 26 января. В результате ЧП остановились шесть из восьми находившихся в работе котлоагрегатов. Позднее при попытке запустить дополнительные котлы произошла еще одна авария.

"Генеральной прокуратурой на основании обращения премьер-министра Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 316 УК Кыргызской Республики "халатность", — сообщила пресс-служба ведомства.

По данным Генпрокуратуры, из-за невыполнения плановых мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду на ТЭЦ произошел технологический сбой оборудования, который не был своевременно устранен.

"Возбужденное уголовное дело для проведения необходимых следственных мероприятий передано в компетентные органы, в ходе расследования которого по результатам получения всех необходимых экспертных заключений будет определена персональная ответственность всех виновных лиц", — добавили в ведомтсве.

Сейчас температура в квартирах и служебных помещениях Бишкека опустилась ниже 10 градусов. В городе закрыты все школы и детские сады. Большинство предприятий распустило по домам сотрудников. Накануне Минздрав сообщил об аварии в системе теплоснабжения крупнейшего в республике национального госпиталя. В больницах Бишкека сейчас производятся только экстренные операции. По прогнозам синоптиков, аномальные морозы продлятся в Киргизии до 3 февраля.