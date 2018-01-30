В Макеевке обрушилась кровля училища

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (222)

ДОНЕЦК, 30 янв — РИА Новости. Обрушение кровли здания училища произошло в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике городе Макеевке, пострадавших нет, сообщили в МЧС ДНР.

"Двадцать девятого января, Макеевка, "Макеевское многопрофильное профессионально-техническое училище" — обрушение кровли учебно-административного корпуса. Обрушение кровли произошло на площади 420 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.

О причинах обрушения не сообщается.