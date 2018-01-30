В Бишкеке загорелся крупнейший рынок

БИШКЕК, 30 янв – РИА Новости. Пожарные ведут борьбу с огнем на территории крупнейшего в Киргизии Ошского рынка, расположенного в центральной части Бишкека, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе МЧС республики.

"Сообщение о возгорании поступило около 09.50 (06.50 мск – ред.). В настоящее время на месте пожара работают пожарные расчеты", — сказал собеседник агентства. По данным пресс-службы, на месте работают пять пожарных расчетов.

В МЧС не уточнили площади возгорания, по предварительным данным, огнем охвачены несколько павильонов.

Сведений о пострадавших пока не поступало, отметили в МЧС.