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Хороший король для Испании: Фелипе VI исполняется 50 лет

08:1530.01.2018
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© AFP 2018 / Andres KudackiКороль Испании Фелипе VI. Архивное фотоКороль Испании Фелипе VI. Архивное фото
© AFP 2018 / Andres Kudacki

МАДРИД, 30 янв – РИА Новости, Елена Шестернина. Королю Испании Фелипе VI 30 января исполняется 50 лет. Свой юбилей глава государства отметит в кругу семьи, пышных церемоний не планируется.

76% поддержки

Король Испании Фелипе VI обращается с традиционной рождественской речью в Дворец Зарзуэла в Мадриде, Испания. 23 декабря 2017
© REUTERS / Andres Ballesteros/ Pool
Король Испании обратился с призывом к новому парламенту Каталонии
Популярность Фелипе VI, взошедшего на престол летом 2014 года после отречения его отца Хуана Карлоса I, остается крайне высокой. Несмотря на то, что за короткое время с начала его правления страна пережила два глубочайших политических кризиса – правительственный, когда почти в течение года парламент не мог утвердить председателя правительства, и каталонский, связанный с так называемым референдумом о независимости автономного сообщества. Последний до конца так и не разрешен – после прошедших 21 декабря досрочных выборов в региональный парламент Каталония столкнулась с серьезными политическими и юридическими препятствиями для выборов нового руководителя женералитета.

Впрочем, испанцы вполне довольны тем, как глава государства справляется со своими обязанностями. Более 76% считают Фелипе VI "хорошим королем для Испании".

Фелипе родился 30 января 1968 года в Мадриде, когда у власти находился Франсиско Франко, а его отец носил титул принца. Лишь в июле 1969 года диктатор назначил наследником испанского престола 31-летнего Хуана Карлоса, старшего сына графа Барселонского. После смерти Франко в 1975 году Хуан Карлос был провозглашен королем, а инфант Фелипе в 1977 году получил титулы наследного принца Астурийского, принца Жиронского и принца Вианского. В 18 лет Фелипе принес присягу на верность конституции и главе государства в генеральных кортесах.

Судьба Фелипе была предрешена – у него не могло быть никакого иного призвания, кроме как служить своему народу. Однако родители пытались сделать все, чтобы, несмотря на исключительность, принц Астурийский был наравне со своими одноклассниками в колледже Святой Марии де лос Росалес.

Однажды королева София позвонила матери одноклассника сына и попросила пригласить его на день рождения. Фелипе очень переживал, что его сторонятся из-за привилегированного статуса.

Сейчас в колледже Святой Марии де лос Росалес учатся дочери Фелипе – наследная принцесса Астурийская Леонор и инфанта София.

Свою первую официальную речь Фелипе произнес в октябре 1981 года на церемонии вручения премий Принца Астурийского, когда ему было 13 лет. Речь он написал сам от руки. Леонор сейчас 12. Так что первая речь будущей королевы скорее всего прозвучит довольно скоро.

Король говорит

Король Испании Фелипе VI. Архивное фото
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Каталонский кризис был попыткой подорвать демократию, заявил король Испании
Ключевым моментом в жизни 13-летнего Фелипе стало 23 февраля 1981 года, когда в Испании была совершена попытка военного переворота. В этот день в конгрессе депутатов должно было состояться голосование по кандидатуре Кальво Сотело на пост премьера. Через 22 минуты после начала голосования в зал заседания вошли несколько гражданских гвардейцев во главе с полковником Антонио Техеро. Он приказал: "Всем молчать! Все на пол!". Почти все послушно легли – остались стоять трое — премьер Адольфо Суарес, бывший министр обороны генерал Мануэль Гутьеррес Мельядо и генеральный секретарь Компартии Испании Сантьяго Каррильо. На улицах Валенсии появились танки, в городе было введено чрезвычайное положение, акции протеста запрещены. Свои команды путчисты отдавали от имени "Его Величества". Хуан Карлос I потребовал объяснений от заговорщиков и отказался принимать одного из их лидеров Альфонсо Армаду.

Ночью 24 февраля Хуан Карлос, одетый в военную форму, выступил с обращением к гражданам – он осудил попытку военного переворота и приказал путчистам сдаться. Днем 24 февраля все депутаты и министры смогли покинуть здание конгресса, а в течение следующих дней все заговорщики были арестованы.

Все это время в кабинете Хуана Карлоса находился 13-летний Фелипе. "В ту ночь принц Астурийский выучил за несколько часов больше, чем выучит за всю жизнь", — вспоминал позже Хуан Карлос.

Спустя 36 лет Фелипе уже самому как главе государства пришлось принимать сложнейшее решение, когда страна оказалась на пороге государственного переворота и раскола. 1 октября 2017 года в Каталонии прошел так называемый референдум о независимости, противоречащий конституции, власти автономного сообщества заявили о планах провозгласить независимость. Обращение к народу, прозвучавшее 3 октября, впечатлило страну. Король резко осудил организаторов референдума, обвинил правительство Каталонии в "недопустимом неподчинении" с целью "разрушить единство Испании".

"Было бы странно, если бы глава государства не защитил тогда конституцию, на которой он клялся", — говорят сегодня источники в Королевском дворце в ответ на упреки, что в речи короля ничего не было о примирении в каталонском обществе и не было ни слова сказано тем двум миллионам каталонцев, которые голосовали на референдуме за независимость. "Король не дает оценку политическим событиям. Его задача – защита конституции", — говорят во дворце.

Жениться по любви

Корона Королевства Нидерландов
© AFP 2018 / Lex van Lieshout
И в монархи я б пошел… А сколько они получают?
Год в колледже в Канаде и несколько лет в трех военных академиях – сухопутных войск, ВВС и ВМС. Нынешний главнокомандующий не понаслышке знает, что такое военное дело. Затем обучение экономике и праву в Университете Комплутенсе в Мадриде. В 1995 году Фелипе получил диплом магистра в области международных отношений Джорджтаунского университета (США).

Еще до восшествия на престол принц Астурийский активно участвовал в общественной деятельности и постоянно появлялся на публике. Он совершил десятки поездок по всему миру, в том числе дважды в 2000-е в Россию, где открыл отделение Института Сервантеса в Москве. На церемонии открытия Олимпийских игр в 1992 в Барселоне нес государственный флаг Испании – он был членом сборной по парусному спорту.

В 21 год Фелипе заявил журналистам, что не считает себя обязанным жениться на женщине того же статуса, что и он. "Если бы вы их знали, поняли бы почему", — добавил тогда еще наследник испанского престола. Спустя 14 лет он женился на журналистке Летисии Ортис. Ее отец также был журналистом, а мать медсестрой. К моменту встречи с принцем Ортис уже успела побывать замужем за своим школьными учителем литературы и развестись. В 2005 году родилась первая дочь Леонор, а спустя полтора года – София.

Журналисты, работающие при Королевском дворце, утверждают, что Летисия вносит правки в речи супруга. Официально Королевский дом это не подтверждает. Любое появление на публике Летисии сопровождается многочисленными материалами в СМИ, где подробно описывается ее внешний вид – в одежде какого дизайнера она появилась, когда надевала этот наряд ранее, какие аксессуары использовала. 45-летняя Летисия выглядит великолепно и, пожалуй, могла бы претендовать на звание самой красивой королевы Европы.

Накануне 50-летия главы государства Королевский дом распространил несколько ранее неопубликованных видео и фотографий из "семейного архива". На одном из видео запечатлено, как король (он за рулем) и супруга отвозят дочерей в колледж. "У тебя сегодня нет экзамена, София?", — спрашивает Летисия. "Сегодня нет", — отвечает принцесса. "Повезло", — говорит король.

© AP Photo / Pool/ Javier LizonНовый король Испании Фелипе VI и королева Летиция
© AP Photo / Pool/ Javier Lizon
Новый король Испании Фелипе VI и королева Летиция

Дела семейные

Король Испании Фелипе VI. Архивное фото
© AFP 2018 / Andres Kudacki
Король Испании призвал противостоять расколу страны
Последние годы правления Хуана Карлоса были омрачены целой серией скандалов, изрядно подпортивших репутацию Испанской Короны. Самым громким стал коррупционный скандал, в который оказался замешан супруг инфанты Кристины, сестры Фелипе, Иньяки Урдангарин. Кристину и Иньяки отстранили от королевского дома, их упоминание исчезло с официального сайта дворца. Вступив на трон, Фелипе лишил собственную сестру титула герцогини Пальмы-де-Майорки.

Суд Пальмы Кристину оправдал, а зятя короля приговорил к шести годам и трем месяцам тюрьмы, дело сейчас находится на рассмотрении Верховного суда. "Мы полностью уважаем независимость судебной системы Испании", — заявили в королевском дворце после объявления вердикта. "Никакого другого ответа никогда не будет. Можете записать. Кавычки открываются. Мы уважаем независимость судебной системы Испании. Кавычки закрываются", — заявляют и сегодня источники в Королевском доме на просьбу прокомментировать это громкое дело.

"Я горжусь испанцами"

Король Испании Фелипе VI. Архивное фото
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Короля Испании объявили персоной нон грата в каталонской Жироне
"Дорожная карта" правления Фелипе VI была представлена в его инаугурационной речи в парламенте 19 июня 2014 года. "Я горжусь испанцами и ничто не будет для меня большей честью, чем если бы испанцы могли гордиться своим новым королем", — заявил тогда Фелипе.

Король Испании не дает интервью, чтобы "не выделять какое-либо СМИ", поясняют во дворце. Впрочем, в сентябре 2015 года одной испанской журналистке удалось получить небольшой комментарий Фелипе на финале Чемпионата Европы по баскетболу. Журналистка несколько раз обратилась к монарху на "ты". Король сделал вид, что не заметил ошибки. Финал испанская сборная тогда выиграла.

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