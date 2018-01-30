ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Госдеп США передал детали по реализации антироссийских санкций конгрессу в секретном докладе.

Как заявили РИА Новости в ведомстве, введенные ограничения оказывают негативное влияние на контракты в оборонной сфере России. "Дальнейшие детали содержатся в секретном докладе, переданном в конгресс", — сказал агентству представитель госдепа.

Закон "О противодействии противникам Америки путем санкций" (CAATSA) был в США в июле 2017 года. Согласно закону, в течение полугода администрация должна была предоставить конгрессу ряд докладов о потенциальных санкциях против РФ.