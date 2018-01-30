Госдеп: закон по санкциям против России станет сдерживающим фактором

ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Закон по антироссийским санкциям "О противодействии противникам Америки" (CAATSA) станет сдерживающим фактором для предприятий и физических лиц, желающих заключить сделки с компаниями из России, сообщил РИА Новости представитель госдепа США.

"С учетом длительного времени, связанного с крупными военными сделками, результаты этих усилий только начиняют быть осязаемыми", — сказал представитель госдепа.

Дипломат добавил, что "с этой точки зрения, если закон работает, санкции в отношении конкретных структур или лиц не будут необходимы, поскольку законодательство само по себе является сдерживающим фактором".

В госдепе отметили, что санкции начнут применяться с 29 января к тем иностранным компаниям и предприятиям частного сектора, которые осуществляют "значительные сделки" с российскими компаниями, находящимися под санкциями.

Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" против России, Ирана и КНДР. Документ, в частности, предусматривал, что к 1 октября администрация США должна предоставить перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции.