Арабская коалиция в Йемене потребовала прекратить столкновения в Адене

Бои в йеменском городе Аден, вспыхнувшие между сепаратистами и правительственными силами

Бои в йеменском городе Аден, вспыхнувшие между сепаратистами и правительственными силами

КАИР, 30 янв — РИА Новости. Арабская коалиция в Йемене потребовала немедленного прекращения боестолкновений в йеменском Адене и пригрозила принятием для этого необходимых мер, говорится в заявлении военного альянса.

"Коалиция вновь требует от всех сторон незамедлительного прекращения столкновений. Коалиция подчеркивает, что она примет все необходимые меры для восстановления безопасности и стабильности в Адене", — говорится в заявлении альянса, размещенном на сайте официального саудовского информационного агентства SPA.

Столкновения вспыхнули между сторонниками отделения Южного Йемена и силовиками в воскресенье после того, как истек срок ультиматума, с которым выступили сепаратисты в адрес правительства. Сепаратисты требовали, чтобы к воскресенью правительство ушло в отставку и было сформировано новое.

Сторонник отделения региона захватили в Адене ряд государственных учреждений, включая штаб правительства. Аден является временной столицей Йемена, так как Сана захвачена шиитскими повстанцами-хуситами, с которыми власти воюют с 2014 года.

Как сообщило правительственное агентство Saba со ссылкой на минздрав, в результате вспыхнувших боев Адене погибли не менее 12 человек и 132 получили ранения.