Чешский премьер и глава ЕК не сошлись во взглядах на квоты по беженцам

ПРАГА, 30 янв – РИА Новости. Чешский премьер Андрей Бабиш обсудил вечером в понедельник в Брюсселе с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером проблему квот по распределению беженцев и сообщил чешским журналистам, что каждая из сторон осталась при своем мнении, а решение по этому вопросу может длиться еще немало месяцев.

"Я информировал господина председателя (Юнкера) о нашем отношении к миграции, сказал, что квоты не являются подходящим решением и разделяют Европу. Он высказал позицию Еврокомиссии. Пока каждая сторона остается при своем. Думаю, что дебаты о поиске способов решения миграционной проблемы не будут завершены за время председательства Болгарии в ЕС (первое полугодие 2018 года), а продолжатся и при председательстве Австрии (вторая половина 2018 года)", — сказал Бабиш.

Чешский премьер подробно рассказал главе ЕК о совместном плане стран Вышеградской группы (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия) по решению миграционной проблемы, который заключается в усилении финансовой и материальной помощи тем странам, откуда в Европу направляются основные потоки беженцев. Кроме того, по их мнению, необходимо сделать акцент не на распределении нелегальных мигрантов по странам ЕС, а на усилении охраны внешних границ ЕС, включая морские.

"Мы обменялись мнениями, и уже это хорошо", — подчеркнул Бабиш. Кроме того, по его словам, во время беседы была затронута тема иска ЕК в суд Евросоюза на Чехию, Польшу и Венгрию в связи с их отказом принять беженцев согласно квотам.

"Далее будем решать этот вопрос дома, будем о том размышлять, пока не хочу говорить, в каком именно направлении", — сказал Бабиш, добавив, что будет координировать решение данной проблемы с коллегами из Польши и Венгрии.

Кроме миграционной темы Бабиш и Юнкер затронули также вопрос о вхождении Чехии в состав еврозоны. Вступая в состав ЕС, Чехия обязалась со временем перейти на европейскую валюту, но ни в каких документах не зафиксирована конкретная дата перехода. По словам Бабиша, Юнкер в беседе с ним подчеркнул, что ЕК никого не принуждает к вступлению в еврозону, каждая страна должна сама выбрать подходящий срок для этого.

"Болгария сейчас спешит к евро, а мы не спешим", — сказал Бабиш, напомнив о своих переговорах в Софии на минувшей неделе. По его мнению, ныне еврозона переживает определенные проблемы и нуждается в реформе.