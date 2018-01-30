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В мире

МИД Греции в феврале подготовит соглашение по "македонской проблеме"

01:1230.01.2018
(обновлено: 01:59 30.01.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкГлава МИД Греции Никос Котзиас. Архивное фотоГлава МИД Греции Никос Котзиас. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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АФИНЫ, 30 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. МИД Греции через две недели представит правительству проект договора для разрешения спора по названию Бывшей югославской республики Македония (БЮРМ), сообщил министр иностранных дел Греции Никос Котзиас в интервью телеканалу ERT-1.

На улицах македонского города Скопье. Архивное фото
© AP Photo / Boris Grdanoski
Элладская церковь выступила против слова "Македония" в названии БЮРМ

"Мы готовим договор, который, я думаю, в середине февраля мы могли бы представить. Вначале своему правительству, потом Нимицу (спецпредставителю ООН Мэтью Нимицу — ред.) и затем правительству (Македонии — ред.) Зорана Заева", — сказал Котзис.

По его словам, в договор войдут все те пункты, который Нимиц предложил для обсуждения и по которым нет соглашения.

Глава МИД отметил, что соглашение должно быть ратифицировано греческим парламентом. Он сообщил, что Нимиц предложил четыре названия соседней республики для обсуждения. Котзиас также заявил, что любое соглашение с БЮРМ должно сопровождаться конституционными изменениями в соседней стране, но он пояснил, что премьер-министр БЮРМ Зоран Заев не располагает большинства для пересмотра конституции.

Глава МИД Греции заявил, что главной проблемой в отношениях двух стран остается иррендетизм. Котзиас заметил, что предстоит неделя интенсивной дипломатической работы по названию. "Визит Нимица в Афины и Скопье определит будущее переговоров", — считает министр. Во вторник Нимиц прибудет в Афины, где пройдут переговоры в МИД, а затем отправится в Скопье.

Вид на город Охрид в Македонии
© РИА Новости / Юрий Кавер
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Македония определит новое название страны на референдуме
"Без соглашения Скопье не вступит в НАТО", — подчеркнул он. При этом Котзиас призвал иностранные силы — ЕС, США, Россию, НАТО — не вмешиваться в переговоры.

Глава МИД Греции напомнил о высказывании министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который сказал, что переговоры начались, когда потребовалось втянуть Македонию в НАТО. "Мы объяснили русским — и здесь, и в Москве, — что когда мы делаем что-либо как Греция, мы делаем это в национальных интересах, что мы заинтересованы решить эту проблему", — подчеркнул министр.

Котзиас заметил также, что предыдущие правительства не решали те проблемы, вину за которые возлагают на нынешние власти.

"Вы знаете когда был признан "македонский" язык? Он был признан в 1977 году при Константиносе Караманлисе. И это было на конференции ООН, которая проходила в Афинах. Правительства в 1992-94 года не вели переговоры по македонскому языку", — напомнил глава МИД Греции.

Ранее Лавров заявил, что переговоры между Грецией и Македонией о названии бывшей югославской республики активизировались, когда США решили, что Македония должна быть в НАТО.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году. 15 января 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Лавров объяснил, почему активизировались переговоры по названию Македонии
Афины и Скопье почти 30 лет не могут решить спор из-за названия государства, возникшего развала Югославии в 1991 году. Греция добивается изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и блокирует вступление Скопье в ЕС и НАТО. По мнению Афин, название "Македония" отражает политику ирредентизма и может стать причиной территориальных претензий Скопье.

В последнее время переговоры между Афинами и Скопье активизировались, после того как США и НАТО потребовали от сторон пойти на уступки, поскольку нерешенная проблема с названием не позволяет принять Скопье в Североатлантический альянс. В Афинах отрицают, что на них давят с требованием пойти на уступки.

 

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Владимир Алексеев
Всё-таки прогнулись греки...
01:15
30.01.2018
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