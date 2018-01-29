Правительство Ирака планирует провести в стране "малый Давос"

КАИР, 29 янв — РИА Новости. Багдад и руководство Всемирного экономического форума в Давосе планируют проведение в Ираке международной экономической конференции, заявил премьер-министр этой страны Хайдер аль-Абади на встрече с послами стран "большой семерки" в Ираке.

"Доктор Хайдер аль-Абади отметил, что правительство настроено серьезно и поступательно работает над реформированием экономики страны, сказав, что Ирак в настоящий момент сотрудничает с международным экономическим форумом по координации проведения малого Давоса в Ираке", — говорится в сообщении пресс-службы премьера.

Он также рассказал, что для Ирака сейчас "важны скорейшие шаги, побуждающие к развитию экономики, созданию рабочих мест и привлечению инвестиций".

Ранее стало известно о том, что в Кувейте с 12 по 14 февраля пройдет инвестиционный форум по послевоенному восстановлению Ирака.

Хайдер аль-Абади в декабре объявил, что страна победно завершила войну против террористической группировки ИГ* (запрещена в РФ). На Всемирном экономическом форуме в Давосе на прошлой неделе премьер сообщил, что потребуется от 55 до 100 миллиардов долларов для восстановления инфраструктуры страны.

* Запрещенная в России террористическая группировка.