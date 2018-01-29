Белый дом отрицает причастность к увольнению заместителя директора ФБР

ВАШИНГТОН, 29 янв — РИА Новости. Белый дом не связан с увольнением заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба, заявила на брифинге журналистам пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс.
Сандерс повторила, что Трамп "полностью уверен" в нынешнем главе ФБР Кристофере Рэе.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что первый заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб был уволен, а не ушел со своего поста добровольно. По информации телеканала, Маккейб ушел в отпуск, из которого он уже не вернется до ухода на пенсию в марте. Таким образом, работать в ФБР он больше не будет.
Республиканцы и лично президент Дональд Трамп критиковали Маккейба за потенциальный конфликт интересов из-за связей с Демократической партией.
Трамп жаловался в Twitter на то, что жена Маккейба получила 700 тысяч долларов от союзников Хиллари Клинтон на оказавшуюся неудачной предвыборную кампанию в законодательное собрание штата Виргиния.
Маккейб не первый сотрудник ФБР, у которого возникли трения с Трампом.