В Узбекистане дипломатов будут штрафовать за нарушения ПДД

ТАШКЕНТ, 29 янв – РИА Новости. Суды в Узбекистане будут штрафовать дипломатов за нарушения правил дорожного движения без согласия дипломатических представительств иностранных государств, сообщает Sputnik Узбекистан.

Соответствующее постановление МИД, МВД и Верховного суда республики опубликовано на сайте национальной базы законодательства.

Документ исключает пункт закона о том, что эту категорию лиц суды могли штрафовать только "после получения уведомления СДС (Службы дипломатического сервиса МИД. — Sputnik) о согласии диппредставительства на привлечение к административной ответственности".

В соответствии с поправками, сотрудниками дипмиссий "штраф за совершенные правонарушения оплачивается в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан".

Документ предусматривает, что нарушения ПДД дипломатическим транспортом будут фиксироваться на видеокамеры. При этом, к административной ответственности будет привлекаться ответственный за эксплуатацию транспортного средства диппредставительства либо собственник транспортного средства (если оно оформлено на физическое лицо. — Sputnik). Ранее этой нормы не существовало.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в июле прошлого года заявил, что планируется принять ряд нормативно-правовых мер в связи с ростом ПДД с участием иностранных дипломатов. Статистика таких ДТП не уточняется.

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