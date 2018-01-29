СМИ узнали, что замдиректора ФБР Маккейб уходит в отставку

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб покидает свой пост, сообщает USA Today со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Отставка Маккейба вступит в силу уже в понедельник.

О причинах увольнения не сообщается.