Киев идет на поводу у националистов, считает сенатор от Крыма

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Украинские власти поощряют действия националистов, с одной стороны, побаиваясь их, а с другой — используя для антироссийских акций, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.
"Радикалы выступают против всего российского, всего советского. Им даже трудно расставить приоритеты", — сказал Цеков РИА Новости в понедельник.
При этом он подчеркнул, что блокада Ленинграда, Сталинградская битва, сражение на Курской дуге и другие сражения Великой Отечественной войны — это общее достояние, общее историческое прошлое России и Украины.
Цеков считает, что украинские власти, в том числе президент Петр Порошенко, боятся радикалов и идут у них на поводу. В то же время, при необходимости, "власть использует националистов в своих целях при проведении антироссийских акций", добавил парламентарий. Он полагает, что когда речь идет о подобных акциях, касающихся событий Великой Отечественной войны, власти хотели бы отмежеваться от радикалов, абстрагироваться от них.
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