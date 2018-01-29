Киев идет на поводу у националистов, считает сенатор от Крыма

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Украинские власти поощряют действия националистов, с одной стороны, побаиваясь их, а с другой — используя для антироссийских акций, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Радикалы сорвали в Днепре (бывший Днепропетровск) мероприятие по случаю 74-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, заблокировав в Доме учителя ветеранов и детей. Об этом сообщил в понедельник сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в Верховной раде Украины Александр Вилкул.

"Радикалы выступают против всего российского, всего советского. Им даже трудно расставить приоритеты", — сказал Цеков РИА Новости в понедельник.

При этом он подчеркнул, что блокада Ленинграда, Сталинградская битва, сражение на Курской дуге и другие сражения Великой Отечественной войны — это общее достояние, общее историческое прошлое России и Украины.

По мнению сенатора, подобные действия националистов не имеют поддержки у народа. "Они уже пошли вразнос, вредят самой Украине, настраивают против себя людей", — подчеркнул законодатель.

Цеков считает, что украинские власти, в том числе президент Петр Порошенко, боятся радикалов и идут у них на поводу. В то же время, при необходимости, "власть использует националистов в своих целях при проведении антироссийских акций", добавил парламентарий. Он полагает, что когда речь идет о подобных акциях, касающихся событий Великой Отечественной войны, власти хотели бы отмежеваться от радикалов, абстрагироваться от них.

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