Виктор Бут может встретиться с семьей весной, сообщил адвокат

НЬЮ-ЙОРК, 29 янв — РИА Новости. Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий в американской тюрьме 25-летний срок заключения по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма, может встретиться с семьей весной, заявил РИА Новости адвокат Бута Алексей Тарасов.

"Вообще в планах посещение тюрьмы есть, но родственники еще не получили американские визы, поэтому о конкретных планах пока говорить преждевременно. Но в общем, конечно, есть желание его (Бута — ред.) посетить, возможно, во время весенних каникул", — сказал Тарасов.

Однако по словам адвоката, договоренностей с руководством тюрьмы, где находится Бут, пока нет.

Ранее супруга россиянина Алла Бут сообщила РИА Новости, что визит может состояться летом. Последний раз бизнесмен виделся с семьей шесть лет назад.

Виктор Бут был арестован в Бангкоке в 2008 году в результате провокационной спецоперации американских спецслужб, затем вывезен в США с нарушениями таиландского и американского законодательства и осужден судом Южного округа Нью-Йорка на 25 лет лишения свободы, минимальный срок по предъявленным ему обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США, материальной поддержки терроризма и незаконного оборота средств противовоздушной обороны. Впоследствии судья Шира Шейндлин, которая вела дело Бута, заявила американским СМИ о неадекватности приговора в деле россиянина, оговорившись, что по таким обвинениям, как у Бута, которого присяжные признали виновным, по закону она не могла утвердить другой приговор.