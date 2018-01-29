США не стремятся к конфронтации с Россией и Китаем, заявили в Пентагоне

ВАШИНГТОН, 29 янв — РИА Новости. США в своей новой оборонной стратегии не стремятся к конфронтации с РФ и Китаем, заявил на брифинге зампомощника министра обороны США Элбридж Колби.

В середине января министерство обороны США обнародовало основные положения новой "Национальной оборонной стратегии". Главными принципами документа стали переход от борьбы с терроризмом к соперничеству с "великими державами", такими как Россия и Китай, которые, как утверждается, угрожают США, и создание для этого мощных вооруженных сил за счет развития стратегических ядерных сил, противоракетной обороны и кибервозможностей.

По словам Колби, Китай и Россия отмечены как "соперники" в новой стратегии и США "не стремятся к конфронтации".

Представитель Пентагона также отметил, что Китаю "нечего бояться со стороны" США. С аналогичным заявлением он выступил и в отношении России, сообщив, что в стратегии "нет ничего, что Россия должна рассматривать как угрозу суверенитету", она направлена только на защиту уже существующих союзов и установленных партнерских отношений США с другими странами.