Источник: власти Йемена и хуситы обменялись пленными, освободив 275 человек

САНА, 29 янв — РИА Новости. Повстанцы-хуситы и правительство Йемена осуществили обмен пленными с участием 275 человек, сообщил РИА Новости военный источник в захваченной повстанцами столице Сане.

"Силы президента Абд Рабба Мансура Хади освободили сегодня в понедельник 165 пленных из числа сторонников "Ансар Алла" в обмен на освобождение хуситами 110 пленных солдат армии Йемена", — сообщил источник.

Он отметил, что обмен состоялся в провинции Эль-Бейда на юго-востоке страны, и большинство пленных удерживались сторонами с декабря прошлого года после боев в соседней провинции Шабва, в результате которых контроль над ней установили йеменские военные.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", а с другой – правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.