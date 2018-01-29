В Германии задержали двух мужчин по обвинению в разглашении гостайны

БЕРЛИН, 29 янв — РИА Новости. Два гражданина ФРГ арестованы по запросу германской генпрокуратуры по обвинению в разглашении гостайны, в их квартирах прошли обыски, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

Речь идет о 59-летнем Мартине М., который являлся производителем взрывчатки, и 54-летнем Томасе М. — главе представительства компании, производящий вооружения. Обвиняемые были знакомы друг с другом.

По данным следствия, Томас М. владел документом с грифом "секретно", который имел отношение к проекту бюджета минобороны ФРГ. Фотокопию этого документа он передал Мартину М. в 2016 году, который, в свою очередь, передал ее одному из своих сотрудников и начальнику. О том, как документ попал в распоряжение Томаса М., пока не выяснено.

В правоохранительные органы обратился начальник Мартина М. На его рабочем месте прошел обыск. В результате следствие обнаружило еще несколько фотокопий документа.