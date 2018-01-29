В Днепре радикалы сорвали концерт, посвященный снятию блокады Ленинграда

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости. В Днепре (бывший Днепропетровск) радикалы сорвали мероприятие по случаю 74-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщил сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в Верховной раде Александр Вилкул.

"Боевики в балаклавах и масках ворвались в Дом учителя, где проходил концерт для ветеранов, организованный моим фондом и депутатами от "Оппозиционного блока" в Днепропетровском горсовете", — написал Вилкул на своей странице в Facebook.

По его словам, на концерте присутствовали 65 пожилых людей, переживших блокаду и проживающих в Днепре.

"Все эти люди старше 80 лет. Многие из них перенесли в жизни инсульты и инфаркты. Заблокированными в здании оказались также дети из творческого коллектива, подготовившие для стариков концертную программу, 74 года назад эти люди прошли ад — блокаду, голод, бомбежки… Сегодня их унижают в их же родном городе, в их же родной стране. Власть не просто бездействует, она еще и полностью поощряет подобные действия радикалов", — заявил депутат.

Политик обратился к правоохранительным органам с требованием "изолировать от общества" тех, кто среди белого дня нападает на детей и стариков.

Блокада Ленинграда длилась почти 900 дней — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. За это время, по разным данным, погибли от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе говорилось о 632 тысячах жертв. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.