Нетаньяху: Израиль никогда не забудет о роли СССР в победе над фашизмом

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Израиль не забудет о роли Советского Союза в победе над фашизмом, сказал премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Мы никогда не забываем ту роль, которую сыграла советская армия в этой победе", — сказал Нетаньяху.

Израильский премьер в понедельник прибыл в Москву, переговоры с российским лидером Владимиром Путиным прошли в Еврейском музее и центре толерантности. Позже лидеры выступили перед гостями центра в связи с Международным днем памяти жертв Холокоста и 75-летия удачного восстания заключенных концлагеря "Собибор".

Он отметил, что "если вовремя не останавливать бездонную ненависть по отношению к евреям, она очень быстро распространяется и может уничтожить и другие народы".

"Наша общая задача — бороться с такими крайними идеологиями, когда они еще маленькие и слабые, бороться с ними вовремя", — сказал Нетаньяху.

Блокадники Ленинграда подарили Нетаньяху собачку-талисман. Такую же собачку, только чуть побольше, подарили и Путину pic.twitter.com/sIIX4f1yTl — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 29 января 2018 г.

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