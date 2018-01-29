Источник сообщил о восьми погибших в результате боев на юге Йемена

САНА, 29 янв — РИА Новости. Восемь человек погибли во временной йеменской столице — южном городе Аден — в понедельник в боях президентской гвардии с силами сепаратистов, сообщил РИА Новости местный источник в Адене.

Ранее минздрав страны сообщил о 20 погибших и 120 раненых за воскресенье. Как сообщал РИА Новости местный источник, бои сепаратистов с силовиками вспыхнули в воскресенье после того, как правительство не выполнило их призыв подать в отставку. Сообщалось, что сепаратисты захватили ряд государственных учреждений, включая штаб правительства, который находится в Адене, так как столица Сана захвачена шиитскими повстанцами-хуситами.

"Восемь военных погибли в понедельник, в том числе командир дивизии сторонников Южного переходного совета (сепаратистов — ред.) в ожесточенных боях в районе Джебель Хадид, окрестностях лагеря Эс-Сульбан и районе Эль-Ариш в округе Хор Максар", — сообщил источник.

По словам собеседника агентства, в понедельник бои возобновились и ведутся с использованием артиллерии и танков. Сепаратисты, в частности, пытались атаковать лагерь спецназа Эс-Сульбан в округе Хор Максар.

"Округ Хор Максар сотрясают взрывы в результате артиллерийских обстрелов", — отметил он.

Сепаратисты создали свой собственный переходный совет Южного Йемена в мае прошлого года. Их лидером выступил уволенный незадолго до этого президентом Абд Раббу Мансуром Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди. Как сообщали СМИ со ссылкой на экспертов, поддержку сепаратистам могли оказать ОАЭ.

Ситуация разворачивается на фоне гражданского конфликта между властями Йемена и шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла", который продолжается с 2014 года. В нем власти поддерживает военная коалиция во главе с Саудовской Аравией, в которую в том числе входят ОАЭ и другие арабские государства.