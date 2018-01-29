Нетаньяху заявил, что Ирану не удастся уничтожить Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Еврейском музее и центре толерантности с президентом РФ Владимиром Путиным. 29 января 2018

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Еврейском музее и центре толерантности с президентом РФ Владимиром Путиным. 29 января 2018

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Иран прямо говорит о желании уничтожить Израиль, это никому не удастся, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"75 лет после этого ада мы по-прежнему готовы настойчиво предотвратить любые попытки подобного рода структур, подобного рода идеологий, и в первую очередь Ирана, который открыто говорит, что хочет нас уничтожить. Никому из них это не удастся. Ни террористические режимы, ни их посланники не смогут этого добиться",- сказал Нетаньяху.

Израильский премьер в понедельник прибыл в Москву, переговоры с российским лидером Владимиром Путиным прошли в Еврейском музее и центре толерантности. Позже лидеры выступили перед гостями центра в связи с международным днем памяти жертв холокоста и 75-летия восстания заключенных концлагеря "Собибор".

"Из глубокой бездны, в которой мы находились, из народа, который не мог защитить себя, мы превратились в сильное государство, которое умеет сражаться за себя, которое умеет защититься своими силами. Это перелом, подобно которым, может быть, нет в истории народов. Наша настойчивость в готовности воевать за себя и защитить себя — это железная стена, которую невозможно прорвать",- сказал Нетаньяху.