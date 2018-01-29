В Израиле школьникам расскажут о роли поляков в холокосте

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 янв — РИА Новости. Школы Израиля посвятят на этой неделе два часа тому, чтобы рассказать детям о причастности народов Европы, в том числе поляков, к уничтожению евреев во время Второй мировой войны, сообщил министр просвещения Нафтали Беннет.

Его распоряжение стало реакцией на намерение властей Польши ввести уголовную ответственность за попытки выставить польский народ виновником или соучастником преступлений, которые совершались в военные годы, включая холокост.

"Я отдал распоряжение генеральному директору Министерства просвещения выделить на этой неделе два часа на изучение роли народов Европы, включая поляков, в убийстве евреев во время холокоста. Мы никогда не забудем", — написал Беннет в фейсбуке.

Несмотря на то что холокост был задуман и реализовывался немецкими нацистами, построившими лагеря смерти в оккупированной Польше, многие жители Европы, в том числе поляки, "радовались уничтожению евреев, помогали, выдавали, изгоняли и даже сами убивали", отметил министр.

Он напомнил о еврейских погромах, которые происходили в Польше не только во время, но и после войны, уже в 1946 году, и рассказал, как поляки выследили и убили двух его родственников — мать и малолетнего брата деда его супруги.

Законопроект, возмутивший израильтян, грозит тремя годами лишения свободы тем, кто будет обвинять поляков в причастности к преступлениям Второй мировой. Такое же наказание предполагается за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами. Соответствующие поправки к закону об Институте национальной памяти были в пятницу приняты сеймом, нижней палатой польского парламента, и должны пройти еще две стадии утверждения.