Россия обеспокоена новыми столкновениями на юге Йемена

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Россия обеспокоена развитием событий в городе Аден на юге Йемена, где в результате столкновений погибли более 10 человек, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.
"В Москве обеспокоены подобным развитием событий, которое чревато новым витком вооруженного противостояния на йеменской земле и расширением круга его участников", — говорится в комментарии МИД РФ.
В ведомстве отметили, что Москва по-прежнему убеждена, что вопросы будущего Йемена, в том числе, его государственно-территориального устройства, должны решаться не с помощью оружия, а за столом переговоров после завершения военно-политического конфликта и через взаимный учет интересов и озабоченностей всех ведущих политических сил этой страны. В МИД добавили, что со своей стороны Россия будет и далее этому всемерно содействовать.
Ситуация разворачивается на фоне гражданского конфликта между властями Йемена и шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла", который продолжается с 2014 года. В нем власти поддерживает военная коалиция во главе с Саудовской Аравией, в которую, в том числе, входят ОАЭ и другие арабские государства.