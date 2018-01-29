Россия обеспокоена новыми столкновениями на юге Йемена

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Россия обеспокоена развитием событий в городе Аден на юге Йемена, где в результате столкновений погибли более 10 человек, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

Столкновения вспыхнули между сторонниками отделения Южного Йемена и силовиками в воскресенье после того, как истек срок ультиматума, с которым выступили сепаратисты в адрес правительства. Сепаратисты требовали, чтобы к воскресенью правительство ушло в отставку и было сформировано новое. Премьер Йемена Ахмед бен Дагр заявил о попытке переворота в Адене и призвал прекратить бои и перейти к диалогу. Как сообщило правительственное агентство Saba со ссылкой на минздрав, в результате вспыхнувших накануне боев во временной столице Йемена — городе Адене на юге страны — погибли не менее 12 человек и 132 получили ранения.

"В Москве обеспокоены подобным развитием событий, которое чревато новым витком вооруженного противостояния на йеменской земле и расширением круга его участников", — говорится в комментарии МИД РФ.

В ведомстве отметили, что Москва по-прежнему убеждена, что вопросы будущего Йемена, в том числе, его государственно-территориального устройства, должны решаться не с помощью оружия, а за столом переговоров после завершения военно-политического конфликта и через взаимный учет интересов и озабоченностей всех ведущих политических сил этой страны. В МИД добавили, что со своей стороны Россия будет и далее этому всемерно содействовать.

Сепаратисты создали свой собственный переходный совет Южного Адена в мае прошлого года. Их лидером выступил уволенный незадолго до этого президентом Абд Раббу Мансуром Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди. Как сообщали СМИ со ссылкой на экспертов, поддержку сепаратистам могли оказать ОАЭ.

Ситуация разворачивается на фоне гражданского конфликта между властями Йемена и шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла", который продолжается с 2014 года. В нем власти поддерживает военная коалиция во главе с Саудовской Аравией, в которую, в том числе, входят ОАЭ и другие арабские государства.