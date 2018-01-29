В ЕС рассказали, когда должен завершиться переходный период после Brexit

БРЮССЕЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Срок действия переходного периода в отношениях Великобритании и Евросоюза после Brexit должен завершиться в конце 2020 года, предложил Совет ЕС.

"Указания Евросовета от 15 декабря 2017 года говорят о том, что переходные договоренности должны быть четко определены и точно ограничены во времени. Предложенная дата завершения транзитного периода — это 31 декабря 2020", — говорится в сообщении.

Предполагается, что после формального Brexit между ЕС и Соединенным Королевством будет действовать ограниченный во времени переходный период, во время которого будут действовать существующие соглашения и законы между Брюсселем и Лондоном. Ожидается, что договоренность с Брюсселем относительно переходного периода для имплементации условий соглашения по выходу Великобритании из ЕС будет достигнута до конца марта.

Британия предлагает установить длительность переходного периода в два года. Ранее главный переговорщик со стороны Евросоюза по Brexit Мишель Барнье заявлял, что, по мнению Еврокомиссии, переходный период должен завершиться 31 декабря 2020 года.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.