В Киеве задержали подозреваемого в убийстве в ходе стрельбы в городе

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости. Правоохранители в понедельник задержали подозреваемого в убийстве человека в ходе стрельбы в помещении пункта национальной лотереи в Киеве, сообщил начальник киевского управления Нацполиции Андрей Крищенко.

Ранее в полиции сообщили, что в результате стрельбы в Шевченковском районе Киева в помещении пункта национальной лотереи один человек погиб и один пострадал. Правоохранители возбудили дело по статье "умышленное убийство".

"Несколько минут назад, человек, который совершил это убийство, был задержан работниками уголовного розыска. У него изъяли оружие, из которого, мы считаем, было совершено это преступление. После проведения экспертизы мы сможем это доказать", — сказал Крищенко в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, задержанный работает в охранной структуре, был судим за кражи.