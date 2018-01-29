В Киеве перенесли рассмотрение дела против российского военнослужащего

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости. Подольский районный суд Киева объявил перерыв до 8 февраля в рассмотрении уголовного дела против похищенного Службой безопасности Украины (СБУ) на границе с Крымом военнослужащего РФ Александра Баранова, которому предъявили обвинения в дезертирстве из рядов украинской армии и государственной измене.

"На заседании в понедельник допросили одного свидетеля, следующее заседание состоится 8 февраля в 12.30 (13.30 мск)", — сообщил РИА Новости адвокат Баранова Валентин Рыбин.

Баранов и его сослуживец Максим Одинцов были задержаны СБУ 20 ноября 2016 года в Херсонской области на границе с Крымом. Минобороны России расценило задержание российских военнослужащих как похищение. Источник РИА Новости позже уточнил, что сотрудники СБУ заманили российских контрактников на пункт пропуска "Джанкой" якобы для передачи им документов о высшем образовании, где задержали.