Премьер Украины встретился с представителями оружейной компании Colt

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что провел встречу с представителями компании Colt Canada Corporation, которая производит стрелковое оружие.

Ранее Канада включила Украину в список стран, в которые канадским заводам разрешено продавать оружие.

"Начал неделю рабочей встречей с представителями Colt Canada Corporation — признанным в мире производителем стрелкового оружия, которое используют военные и полицейские подразделения Канады, Великобритании и стран ЕС", — написал Гройсман на своей странице в Facebook.

Гройсман подчеркнул, что такие контакты укрепляют стратегическое партнерство и сотрудничество стран.

Ранее статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил РИА Новости, что Россия обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений на Украину. При этом председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что противотанковые ракетные комплексы Javelin не помогут Киеву "отбить Донбасс".

РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.

Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.