В Киеве произошел второй за день инцидент со стрельбой

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости. Конфликт со стрельбой произошел между двумя группами людей у здания суда в Киеве, пострадал один человек, сообщила в понедельник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

"ЧП произошло на улице Жилянской. По предварительной информации, конфликт возник между двумя группами лиц: пострадал один участник инцидента", — сообщает ведомство.

Сообщение о стрельбе у здания суда поступило около 14.50 мск, на место выехали патрульные и следственно-оперативная группа. Полиция решает вопрос об открытии уголовного дела по статье "хулиганство".

"В столице введен план "перехват": разыскивается автомобиль Hyundai Accent или Opel серого цвета, который, вероятно, причастен к совершению преступления", — добавили в полиции.

Это уже второй за день инцидент со стрельбой в Киеве, ранее в понедельник в полиции сообщили о стрельбе в Шевченковском районе в помещении пункта национальной лотереи, один человек погиб и один пострадал.