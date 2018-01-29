В Польше планируют разработать новую стратегию нацбезопасности

ВАРШАВА, 29 янв — РИА Новости. Новую стратегию национальной безопасности разработают в Польше, говорится в совместном заявлении министерства национальной обороны и Бюро национальной безопасности страны.

В понедельник в Варшаве состоялась встреча президента Польши Анджея Дуды с руководством военного ведомства страны.

"Было принято решение о начале работы над новой стратегией национальной безопасности Польши при сотрудничестве президента и правительства", — говорится в сообщении.

Также в ходе встречи было решено в ближайшее время предпринять меры, направленные на "совершенствование кадровой политики в Войске Польском".

"Подробности этой деятельности будут постоянно сообщаться общественности", — говорится в заявлении.